Salıpazarı İlçesinde Yeni Eğitim Yılı Programı Düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yeni eğitim yılı dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilere demokrasi ve üretkenlik vurgusu yapıldı. Programda öğrencilerin şiirler okuması ve müzikli gösteriler sunulmasıyla birlikte ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediyeler verildi. Program sonunda Kaymakam ve Belediye Başkanı da öğrencilerle birlikte ders zilini çaldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yeni eğitim yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Gökçeli İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, burada yaptığı konuşmada, okullarda çocuklara her şeyden önce yaşam biçimi olarak demokrasinin öğretilmesi ve özümsetilmesi gerektiğini söyledi.

Üreten ve yaşama doğrudan katılan insanların mutlu olabileceği gerçeğini unutmamaları gerektiğini dile getiren Savaş, "Çocuklarımızın yaşamdan tat almalarını sağlamalıyız. Sevgili çocuklar, evinizden sonra değerli vakitlerinizi ayıracağınız yuvanız açıldı. Yuvanızda siz istemeseniz de saatler, günler, yıllar çabucak gelip geçecektir. Önemli olan saatleri, günleri ve yılları lehinize işletebilmektir. Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzikli gösteriler sunuldu. Program sonunda ilkokul birinci sınıf öğrencilerine dördüncü sınıf öğrencileri çeşitli hediyeler verdi.

Programın sonunda Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül, öğrencilerle ders zilini çaldı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.