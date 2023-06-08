Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezi Yılsonu Sergisi Düzenlendi

Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi açıldı. Serginin açılışına belediye başkan vekili, jandarma komutanı, emniyet amiri ve vatandaşlar katıldı. HEM Müdürü Yaşar Ertan, merkezin tüm bireylere hizmet vermeyi amaçladığını belirtti.

Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezince yılsonu sergisi düzenlendi.

Merkezin bahçesinde düzenlenen serginin açılışına Salıpazarı Belediye Başkan Vekili Emine Dağlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

HEM Müdürü Yaşar Ertan, beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle hareket ederek tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ertan, "Halkımızın sosyal, kültürel, spor ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak, anlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, kültürel eserlerimizi korumak, yaşatmak ve yayınlaştırmak halk eğitim merkezlerinin en önemli gayesidir. Salıpazarı HEM olarak bu yıl 169 kurs açarak 1908 kursiyerimize sertifika verdik. 2023 itibarıyla 71 açık öğretim ortaokul ve 727 açık öğretim lise öğrenci kaydımız bulunmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2 gün açık kalacak serginin açılışı gerçekleştirildi. ???????