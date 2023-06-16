Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta Öğrencilere Karneleri Verildi

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Zonguldak'taki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi. Valiler ve il milli eğitim müdürleri de törenlere katılarak öğrencilere başarılar diledi.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Zonguldak'taki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesindeki Yarbay Refik Cesur İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Sunulan halk oyunu gösterisinin ardından Yavuz, sınıfları gezerek sohbet ettiği öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yavuz, gazetecilere, kentte toplam 1577 eğitim kurumunda 26 bin 32 öğretmenle 428 bin 208 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Hafta sonu yapılacak Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı dileyen Yavuz, "Bu sınav vesilesiyle Valiliğimizce tüm tedbirler alınmış olup, sınavın huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Yavuz, son 20 yılda Türkiye'nin eğitim altyapısı alanında da devrim gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bu kapsamda 2002-2023 yıllarında şehrimizde 9 bin 119 derslik inşa edilmiştir. Yine 2020-2023 yıllarındaki görev dönemimde de 1112 derslik bitirilerek eğitim öğretim faaliyetleri hizmetine sunulmuştur. Ayrıca şu anda 439 derslik inşaatı devam etmektedir." diye konuştu.

Vali Yavuz, öğrencilere "iyi tatiller" dileyerek, zamanlarını güzel aktivitelerle geçirmelerini tavsiye etti.

Karne dağıtım törenine, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Korucuk TOKİ İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilerin bir kısmı sınıfında, bir kısmı da bahçede karnelerini aldı. Başarılı öğrencilere madalya ve takdir belgeleri verildi.

Öğrenciler karnelerini heyecanla inceledi.

Karabük

Karabük ve ilçelerindeki 197 okulda 36 bin 664 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şirinevler İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören katıldı.

Sınıfları dolaşan Gürel ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Gazi Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Aileleriyle törene katılan öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları karnelerle sevinç yaşadı.

Kentte yaklaşık 100 bin öğrenci karne aldı.

Düzce

Düzce'de merkeze bağlı Çerkez Taşköprü İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

Karne dağıtımı sonrası okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin yaz tatili başladı.

Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul ile liselerde 73 bin 780 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Bolu

Bolu'da 50 bin 722 öğrenci karne aldı.

100. Yıl İlkokulu'ndaki törende, karnelerini alan öğrencilerden başarılı olanlara madalya, hediye ve belgeleri, okul idaresi tarafından takdim edildi.

Öğrenciler, karne sevincini aileleriyle paylaştı.