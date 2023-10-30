Sakarya'da Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerine Mezun Takip Sistemi

Sakarya'da meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunlarının istihdama katılım oranlarının artırılması amacıyla "mezun takip sistemi" oluşturulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 4. olağan toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda kentin 2023 yılı ilk 9 aylık istihdam verileri değerlendirildi, organize sanayi bölgeleri ve bunların sağladığı istihdamlardan bahsedildi.

Ayrıca gençlerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin istihdam oranları ile iş gücüne katılımlarının artırılması konusu ele alındı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) il müdürlükleri tarafından oluşturulacak "mezun takip sistemi" ile henüz işe yerleşememiş olanların tespitinin yapılarak istihdamları için danışmanlık ve program desteği sağlanması kararlaştırıldı.

Vali Karadeniz, toplantıdaki konuşmasında, Sakarya'nın, tarımdan sanayiye, teknoloji ve üretimden turizme kadar her sektörde hızlı büyüme içerisinde bulunduğunu belirterek bunu destekleyen en önemli ögelerden birisinin meslek liseleri ve bu okullardan mezun olan gençlerin istihdama katkısı olduğunu anlattı.

Meslek liselerinin, istihdamın artırılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Bölgesindeki işletmelerin rekabet güçlerini de artırıcı etkiye sahiptir. Bu durum, gelecekte daha fazla öğrencinin bu okullara kaydolması ve meslek eğitimi alması gerektiğini gösteriyor. Yapılan çalışmalara bakıldığında, istihdam önümüzdeki dönemde de artışını sürdürecek ve istihdamla büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mezunlarımızın tamamına istihdam garantisi sağlamayı hedefliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da İşkur'la yapacakları çalışma hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunlarının istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesi için İŞKUR İl Müdürlüğünün 45 okula iş ve meslek danışmanları görevlendireceğini bildiren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Her okul bünyesinde öğrenci takip grubu kurulacaktır. Söz konusu öğrenci takip kurulları, mezunların öncelikle kendi mesleklerinde veya kendi mesleğini de kullanabileceği ikame alanlarda İŞKUR tarafından istihdamları için iş gücü talepleriyle eşleştirilmesi sağlanacaktır. Eşleşme sağlanmayan durumlarda ise İŞKUR'un aktif iş gücü programları ile işe yerleştirilebilmeleri için çalışma yürüteceklerdir. Böylece mezunlarımızın tamamına istihdam garantisi sağlamayı hedefliyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da sunum yaptı.