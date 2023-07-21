Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta Yaz Kursları Devam Ediyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları, Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta tüm hızıyla devam ediyor. 7-14 yaş arası öğrenciler, geleneksel okçuluk, satranç, spor tırmanışı ve drama branşlarında eğitim alarak yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor. Macera Park'ın yaz kurslarına 200'ü aşkın öğrenci katılıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.
7-14 yaş arası öğrencilerin geleneksel okçuluk, satranç, spor tırmanışı ve drama branşlarında eğitimler aldığı Macera Park'ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor. Öğrenmenin, özgüvenin ve heyecanın merkezi olan Macera Park'ın yaz kurslarına 200'ü aşkın öğrenci katılıyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim