Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta Yaz Kursları Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları, Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta tüm hızıyla devam ediyor. 7-14 yaş arası öğrenciler, geleneksel okçuluk, satranç, spor tırmanışı ve drama branşlarında eğitim alarak yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor. Macera Park'ın yaz kurslarına 200'ü aşkın öğrenci katılıyor.