Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocuk-yazar buluşmaları başlıyor. 8 Ağustos Salı günü saat 14.00'da Adapazarı SGM konferans salonunda gerçekleşecek etkinlikte Yazar Tuğba Coşkuner, minik okurlarıyla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocukların birbirinden farklı branşlarda eğitimler aldığı SGM'ler, alanında uzman kişileri çocuklarla buluşturuyor. Bu çerçevede editör-çocuk yazarı Tuğba Coşkuner, 8 Ağustos Salı günü saat 14.00'da yaz okulu öğrencileri ve velileriyle buluşacak. Adapazarı SGM konferans salonunda gerçekleşecek buluşmada katılımcılarla 'hayallerimizi nasıl yakınlaştırırız?' ana temalı söyleşisi ve ardından yazar Tuğba Coşkuner'in Kaptan Mavi Kanca adlı kitabının imza günüyle minik okurlarıyla buluşacak. - SAKARYA