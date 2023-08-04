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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Bisiklet Sürüş Eğitimi

Eğitim Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sürdürülen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin konuğu bu kez TÜGVA'nın minik öğrencileri olurken, bir ay boyunca süren eğitimlerde toplam 750 öğrenciye çeşitli eğitimler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sürdürülen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin konuğu bu kez TÜGVA'nın minik öğrencileri olurken, bir ay boyunca süren eğitimlerde toplam 750 öğrenciye çeşitli eğitimler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belli periyotlarda sürdürülen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin konukları bu kez TÜGVA yaz kurslarında eğitim gören minik öğrenciler oldu. Bir ay boyunca devam eden eğitimlere toplam 750 öğrenci katılırken, eğitimlerde bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisiklet kontrolü başta olmak üzere ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. Oldukça keyifli geçen eğitimlerde güzel havanın da tadını çıkaran öğrenciler gönüllerince eğlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Haberler

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