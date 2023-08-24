Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölyesi'nden doğa tutkunlarına unutulmaz macera

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Atölyesi, doğa tutkunları için bu yıl unutulmaz bir macera oldu. Atölyenin kapanış derslerinde öğrenciler Söğütlü, Kaynarca, Karasu'nun yanı sıra Bursa gezisiyle tarihi ve kültürel anlamda zengin bir ders geçirdi. Gençlere tarihi mirasın aktarımını uzman akademisyenler yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Atölyesi, doğa tutkunları için bu yıl unutulmaz bir macera oldu. Atölyenin kapanış derslerinde öğrenciler Söğütlü, Kaynarca, Karasu'nun yanı sıra Bursa gezisiyle tarihi ve kültürel anlamda zengin bir ders geçirdi. Gençlere tarihi mirasın aktarımını uzman akademisyenler yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Atölye programı, doğa tutkunları için de unutulmaz bir dönemi geride bıraktı. Tarihi, kültürel ve sosyal anlamda birçok kazanım elde eden gençler Doğa tutkunları Atölyesi'nde Sakarya'nın ve Türkiye'nin en önemli noktalarına turistik geziler gerçekleştirdi. Atölye her bir haftasında ders için birbirinden güzel noktalar seçildi. Doğaseverlerin katıldığı atölyede dönemin son dersleri ise Sakarya ve Bursa'daki farklı lokasyonlarda yapıldı. Öğrenciler 15 Ağustos Salı günü Söğütlü Akgöl'ü ve 16 Ağustos Çarşamba günü Söğütlü, Kaynarca, Karasu ilçelerindeki farklı lokasyonları gezdi. 17 Ağustos Perşembe günü ise rota Bursa'ya çevrildi.

Genç Atölye'nin yeşile ve doğaya hayran öğrencileri gölü, ormanı, doğal platosu, tarih mirasıyla bu noktalardaki önemli değerleri gezdi, araştırdı, tarihi öyküsünü inceledi. Doğaseverlere bu kazanımlar ve tarihi birikimi koordinatör Erkan Kotan, Prof. Dr. Mehmet aşar Ertaş ve tarihçi yaza Oğuzhan Kır aktardı. Sezon boyuna öğrenciler için önemli bir bilgi-birikim kaynağı olan akademisyenler Bursa'daki ziyaret esnasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" isimli eserini ele aldı. Bunların yanında programın "Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi" kısmındaki son derste bu ziyaret esnasında gerçekleştirilmiş oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın tarihi, kültürel ve akademik anlamda en zengin projelerinden bir tanesi haline gelen Genç Atölye'de dolu dolu bir sezonu geride bıraktık. Her bir atölyemizde alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler gençlere tecrübelerini aktardı. Doğa tutkunları için de çok keyifli ve gelişime katkı sunan ziyaretler gerçekleştirdik. Programımız ise Sakarya ve Bursa'daki derslerimizle son buldu. Bir sonraki dönemde yeniden buluşmak dileğiyle" denildi. - SAKARYA