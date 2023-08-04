GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi öğrencilerin eğitimlerine destek olurken, onların yaşamını etkileyecek okul tercihlerinde de yardımcı oluyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi öğrencilerin tüm yaşamını etkileyecek üniversite tercihleri ile ilgili 'Tercih Ofisi' kurdu. Yaşar Torun Gençlik Merkezi Tercih Ofisi'nde tercih yapacak adaylara ve velilere meslek seçimi ve tercihler konusunda destek vermek amacıyla uzman rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapılıyor.

Şahinbey'den öğrencilere tercih desteği

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi öğrencilerin eğitimlerine destek olurken, onların yaşamını etkileyecek okul tercihlerinde de yardımcı oluyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi öğrencilerin tüm yaşamını etkileyecek üniversite tercihleri ile ilgili 'Tercih Ofisi' kurdu. Yaşar Torun Gençlik Merkezi Tercih Ofisi'nde tercih yapacak adaylara ve velilere meslek seçimi ve tercihler konusunda destek vermek amacıyla uzman rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapılıyor.

Gençlere bilgilendirme yapılıyor

Yaşar Torun Gençlik Merkezi Tercih Ofisi'nde, sınava giren gençlerin tercihlerini; puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek oluyor. Tercih Ofisi'ne gelerek sınav sonuçlarını ileten tüm gençlere, hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin çerçeveli bir bilgilendirme yapılıyor.

Öğrencilerimizin yanındayız

Gençlere yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Öğrencilerimizin başarılı olabilmesi için sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde onlara ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 12. Sınıf öğrencilerimizi ücretsiz TYT seti, lise ve üniversite sınavlarına giren öğrencilerimize hazırlık kitapları ve deneme setleri hediye ettik. Şahinbey Belediyesi bugüne kadar lise ve ortaokul öğrencilerine 2.046.679 adet hazırlık kitabı, 906.596 adet deneme dağıttık ve bundan sonraki süreçlerde de desteklemeye devam edeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak ayrıca Yaşar Torun Gençlik Merkezimizde 'Tercih Ofisi' açarak gençlerimizin kendileri için en ideal okulu tercih etmelerinde yardımcı oluyoruz. Gençlerimizin bugünü oluğu gibi yarınını da önemsiyoruz. Tüm öğrencilerimize okul hayatlarında şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.