Şahinbey'de ev hanımları ve öğrenciler İngilizce öğreniyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisi'nde ev hanımlarından üniversite öğrencilerine kadar herkes İngilizce öğreniyor.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan ilçelerden birine hizmet veren Şahinbey Belediyesi eğitimden spora vatandaşlara birçok imkan sunuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde bir çok imkanların sunulduğu sosyal tesis ve gençlik merkezlerinde vatandaşlara eğitim anlamında birçok imkanlar sunuluyor.

Ev hanımları ve öğrenciler birlikte öğreniyor

Binevler Sosyal Tesisi'nde, açılan İngilizce kursunda ev hanımları ve gençler hem yeni bir dil öğreniyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor. Özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği kurslara öğrencilerde yoğun ilgi gösteriyor.

"Verilen eğitim beklentilerimizin üstünde çıktı"

Ev hanımı olan Cemile İşbilir kendilerine verilen imkanlarla ücretsiz İngilizce eğitimi aldıklarını belirterek, "Lisan mezunuyum fakat İngilizcem çok iyi değildi ve uzun süredir de eğitim almıyordum. Binevler Sosyal Tesisi'ne gelerek ücretsiz İngilizce eğitimi alıyorum ve iki ay gibi bir sürede İngilizcemi baya ilerlettim. Buraya gelmeden önce beklentim yüksek değildi. Ancak buradaki eğitim seviyesi beklentimin çok üzerinde çıktı. İlk geldiğimde kendimi tanıtmakta dahi çekiniyordum. Aldığım eğitimle şuanda kendimi tanıtıp iletişim kurabilirim. Kendimden yaşça küçük öğrenci kardeşlerimle eğitim alıyorum. Onlarla birlikte öğrenmek bana çok şey katıyor çok iyi diyalog kuruyoruz. Bizlere çok güzel imkanlar sunuluyor. Bu imkanları bizlere sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisine beklenenin üstünde bir eğitim imkanı sunulduğunu ifade eden Meryem Aysu Dağlı, "Üniversitede son sınıf öğrencisiyim ve iyi bir kariyer yapabilmem için İngilizceyi öğrenmem gerekiyor. Deprem nedeniyle online eğitim alıyoruz. Bu nedenle zamanımı burada İngilizce öğrenerek değerlendiriyorum. Aldığım eğitimle şuanda İngilizce konuşup derdimi anlatabiliyorum. Buraya gelmeden önce bir kere katılır ondan sonra gelmem diye düşünüyordum. Çünkü İyi bir eğitim verilebileceğini düşünmüyordum. Ancak verilen imkanlar ve sunulan imkanlar beklediğimden çok daha iyiydi. Bizlere yardımcı olan hocalarıma ve bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sema Kaplan ise hostes olmak istediğini bu nedenle İngilizce eğitimi aldığını belirterek, "Yaklaşık iki aydır Binevler Sosyal Tesisi'nde İngilizce eğitimi alıyorum. Daha önce okulumda da İngilizce eğitimi almıştım. Ancak buraya ilk geldiğim zamanlar neredeyse sıfırdım. Burada aldığım eğitim verimli ve güzel geçiyor. Hostes olmak istediğim için İngilizce öğrenmek istedim. Burada aldığım eğitim hem ücretsiz hem de özel derslerden daha iyi imkanlar sunuluyor. Bizlere bu imkanı sunan hocalarıma ve Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.