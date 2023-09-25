Şahinbey Belediyesi Öğrencilere Bisiklet Hediye Ediyor

Şahinbey başarılı öğrencileri ödüllendiriyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ederek 3 teşekkür getiren öğrencinin bisiklet sahibi olacağını duyurdu.

Öğrencilere bisiklet hediye ederek yüzlerini güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 takdirle başlattığı kampanyayı 3 teşekküre düşürdü. Takdir alan öğrencileri bisiklet sahibi yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, teşekkür belgesi olan öğrencilere de müjde vererek 3 teşekkürü olan öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini ifade etti.

"3 teşekküre 1 bisiklet"

Sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençleri ödüllendirmeye ve spora teşvik etmeye devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 104 bin bisiklet alarak öğrencilerimize hediye edip başarıya teşvik ediyoruz. Daha önce 6 takdire bir bisiklet hediye ederek başlattığımız kampanyamız daha sonra 5-4-3-2 takdire kadar düşürmüştük. Öğrencilerimizden gelen yoğun talep çerçevesinde 5 ve üzeri teşekkür alan öğrencilerimize de bisiklet hediye etmeye başladık. Daha sonra bu kampanyamızı 4 teşekküre düşürmüştük. Şimdi ise bu kampanyamızı 3 teşekküre düşürdük. Üç teşekkürü olan her öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.