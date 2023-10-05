Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kars'ta Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep dışında eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencilerini bulundukları şehirlerde ziyaret etmeye devam ediyor.

İstanbul, Manisa, Bursa, Balıkesir Konya, Erzurum ve Kayseri'den sonra bu kez de Kars'da eğitim görenŞahinbeyli üniversiteliler ile bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere, 'Biz hep yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedi. Programa büyük ilgi gösteren öğrenciler; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

"Hayatlarının her aşamasında gençlerimizin yanındayız"

Kars'ta Şahinbeyli öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm öğrencilerimize Üniversite hayatında başarılar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak ilkokuldan, üniversiteye kadar öğrencilerimizin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3 bin TL nakdi destek sağlamıştık. Bu yıl bu rakamı 4 bin TL'ye çıkardık ve ilk dönem ödemelerini gerçekleştirdik. İkinci 4 bin TL'yi ise ikinci dönem yapacağız. Öğrencilerimize sağlanan her türlü destek helali hoş olsun. Şahinbey'de oturup Kars'ta Üniversite'yi kazanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Şahinbeyli gençlerimizin ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde hep yanlarında olduk. Onları Çanakkale'ye, Ayasofya'ya, ve Umre 'ye gönderdik. Yine öğrencilerimize tablet, kitap, spor ayakkabısı ve öğrencimize bisiklet hediye ettik. Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için hep yanlarında olduk. İnşallah üniversite hayatlarınızda da başarılı olursunuz. Sizlerin başarısı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur" dedi.

"Başkanımızı görmek bizi mutlu etti"

Kars'da eğitim gören üniversiteli öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nuKars'ta görmekten büyük mutluluk duyduk. Maddi, manevi bizlerin her zaman yanında oldu. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP