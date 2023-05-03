Safranbolu Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim Kurslarına Kayıtlar Başladı

Safranbolu Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim Kursları Merkezi, 10 alanda 30 farklı kursla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan Mesleki Teknik Eğitim Kursları Merkezi'nde yabancı dilden bilim ve teknolojiye, kişisel gelişimden tarım teknolojilerine kadar pek çok alanda verilecek eğitimler için kayıtlar başlıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin web sitesinin Hizmetlerimiz menüsü, Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları Merkezi, Kursiyer Kayıt Formu butonuna tıklayarak kaydolabilirler. Bu kurslar sayesinde insanlarımız, yeni meslekler öğrenerek aile bütçesine katkı sağlama imkanı da bulacak. Safranbolu ve Safranbolu halkı için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.