Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, "Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ışığında yeni nesillere umut saçan, hiçlikle mücadele için cepheye koşan, vatan toprağına binlerce tohum atan, bilgiye aç bir toplumu muasır medeniyetler seviyesine çıkaran Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile mesaj yayınladı. Başkan Köse mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır." demiş Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Eğitim meşalesi elinde, yarınlara umut olacak öğrencileri önünde, inatla geleceğe doğru ilerleyen, gözü pek, iradesi tam, öğretme ateşiyle yanan nice öğretmenler var bu ülkede. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ışığında yeni nesillere umut saçan, hiçlikle mücadele için cepheye koşan, vatan toprağına binlerce tohum atan, bilgiye aç bir toplumu muasır medeniyetler seviyesine çıkaran Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."