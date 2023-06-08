Şabanözü'nde Anaokulu Öğrencileri İçin Yıl Sonu Şenliği Düzenlendi

Şabanözü ilçesinde anaokulu öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenlendi.

Macide Anne Anaokulu tarafından Şehitler İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anaokulu öğretmeni Asena Bedir, açılış konuşmasında, sevgileriyle minik öğrencilere ana kucağı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin de bu sevgiyi karşılıksız bırakmadığını belirten Bedir, "Sizden aldığımız bu güzel emanetlerimizi tekrar sizlere teslim ediyoruz ve hayatları boyuncu sağlık ve başarılar diliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından anaokulu öğrencilerinin çeşitli gösterilerinin ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Değirmenci, kurum müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.