Şabanözü İlçesinde İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Mezuniyet Sevinci Yaşadı

Şabanözü ilçesinde Şehit Serdar Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende öğrencilerden Hüseyin Özdemir Kur'an- Kerim okudu.

Okul Müdür Yardımcısı Yasemin Arık, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerine hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilerinin hayatları boyunca mutlu olmaları temennisinde bulunan Arık, "Her birinizin gözlerine baktığımda kalbinizin en derinliklerindeki güzellikleri, çiçekli bahçeleri, hayal kırıklıklarını, arayışları ve çocuksu neşeyi görebiliyoruz. Mutlu olmayı öğrenin, mutluluğunuzu asla maddi şeylere ve kişilere bağlamayın." dedi.

Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Kep atarak mezuniyeti kutlayan öğrenciler için pasta kesildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü ile kurum müdürleri ve veliler katıldı.