Şabanözü İlçesinde İlkokul Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen törene katılan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Okul müdürü Recep Özdemir de 4. sınıf öğretmenlerine çiçek verdi. Çeşitli etkinliklerin ardından cübbe giyen öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene katılan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimin daha iyi seviyeye gelebilmesi için çok çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, her konuda kendilerine öneride bulunabileceğini dile getirdi.

Okul müdürü Recep Özdemir de 4. sınıf öğretmenlerine çiçek verdi.

Çeşitli etkinliklerin ardından cübbe giyen öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız ile kurum müdürleri ve veliler katıldı.