Sabancı Vakfı, Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Verecek

Sabancı Vakfı, 49 yıldır üniversite öğrencilerine karşılıksız burslar sağlarken, bu yıl depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde farklı kategorilerde 10 ay süresince burs verecek.

Sabancı Vakfı, 49 yıldır karşılıksız burslarıyla üniversite öğrencilerinin yanında olurken, bu yıl depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde farklı kategorilerde 10 ay süresince burs verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında koşulsuz destek veren Sabancı Vakfı, 2023-2024 eğitim yılında da üniversite öğrencilerine burs sağlamaya devam edecek.

Başarıların teşvik edilmesi hedefiyle, her yıl yaklaşık 1.500 öğrenciye burs sağlayan Sabancı Vakfı, geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Vakıf, 49 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimini, üniversiteye girişten mezuniyete kadarki süre boyunca karşılıksız burslarla destekliyor.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla süresi 10 aya çıkarılan Sabancı Vakfı Bursları, 10 aylık nakit ödemeyi kapsıyor. 2023-2024 yılı burs tutarları ve başvuru koşulları eylülde açıklanacak olan burslarda geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Aynı zamanda mezun bursiyerler, burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.

Bu yıl, depremzede engelli lisans öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişleyen Sabancı Vakfı Bursları, her geçen yıl daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıyor. 49 yılda 52 bin 500'ün üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları ile desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda "Üniversiteye Giriş Bursu", Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

"Kalkınmada Öncelikli İller Bursu", Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

"Engelli Öğrenciler Bursu", YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrencilere veriliyor.

"Sabancı Vakfı Vista Bursu", YKS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.

"Depremzede Engelli Lisans Bursu", deprem illerinden birinde yaşayan engelli (görme, işitme, ortopedik vb.) lisans öğrencilerine veriliyor. "Depremzede Engelli Lisans Bursu"na başvuru süreci tamamlanmış bulunuyor.

Sabancı Vakfı'nın bu yıl burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler, Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi olarak açıklanırken, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuruları için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini ve sabancivakfi.org adresini takip etmeleri gerekiyor.