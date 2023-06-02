Sabancı Üniversitesi Rektörü Avrupa Akademisi üyeliğine davet edildi

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Nobel Ödülü, Fields Madalyası gibi prestijli akademi ödülleri kazanmış bilim insanlarının yer aldığı Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyeliğine davet edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üstün akademik başarıları dolayısıyla Avrupa Akademisi üyeleri arasına katılmaya davet edilen Prof. Dr. Leblebici, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Leblebici, Avrupa'nın tamamını kapsayan, itibarı çok yüksek bu akademik oluşumda yer almaya davet edilmekten onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir eğitimci ve dijital teknolojiler alanında araştırmalarını sürdüren bir akademisyen olarak böyle kıymetli bir akademik oluşuma davet edilmek oldukça gurur verici. Farklı disiplinlerde uzmanlaşmış bilim insanları arasında, topluma katkı sunmak üzere bir paylaşım alanı yaratan Academia Europaea, bilimsel eğitimin geliştirilmesi anlamında da büyük öneme sahip."

Verilen bilgiye göre, Avrupa Akademisi'nin görevleri arasında disiplinler arası söylem ve etkinlikleri geliştirmenin yanı sıra Avrupa bilim ve araştırmasının değerinin daha geniş çapta takdir edilmesini sağlamak, Avrupa'da fen, bilim ve akademik yaşamı etkileyen konularda ulusal hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak yer alıyor.

Özellikle Avrupa meseleleriyle ilgili olarak, tüm öğrenme alanlarında disiplinler arası ve uluslararası araştırmaları teşvik etmek, fen ve bilim için Avrupa ötesi öneme sahip konuları belirlemek ve bu konuların yeterince çalışılmasını sağlamak için uygun eylemleri önermek de Avrupa Akademisi'nin görevleri arasında bulunuyor.

Nobel, Fields, Abel gibi prestijli ödüllere layık görülmüş bilim insanlarının üyesi olduğu Avrupa Akademisi, dünyanın en itibarlı Beşeri Bilimler, Edebiyat, Hukuk ve Fen Bilimleri Akademisi olarak kabul ediliyor.

Avrupa Akademisi'nin Türkiye'den üye olan diğer bilim insanları arasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Çakmak ve Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar da bulunuyor.