Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Türk Mutfak Sanatları Atölyesi faaliyete geçti

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü "Türk Mutfak Sanatları Atölyesi" Sofralar Sergisi ile Beykoz'daki Sabancı Öğretmenevi'nde tanıtıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ile İşinsanı Demet Sabancı da katıldı. On farklı temada hazırlanan sofralar ile geçmişten bugüne özel olarak tasarlanıp üretilen mutfak tekstili, seramik objeler, yemek takımları gibi tematik ürünler sergilendi. Sergide, patenti alınan geleneksel lezzetlerden oluşan tadım köşesi, geleneksel Türk kahvesi sunumu ile sıfır atık temalı gıda ve mutfak tekstili ürünleri de sergilendi.

"GEÇMİŞİMİZİ YAŞATMAK İÇİN BURASI VAZİFESİNİ GÖRECEK"Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer göreve geldiği andan itibaren çok farklı ve çok yeni projelere imza attı. Bundan bir tanesi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Olgunlaşma Enstitüleriydi. Bu süreçte bize hedefler koydu. Bu hedeflere ulaşmamız konusunda her türlü maddi manevi desteği verdi. Asıl teşekkürü ben Sayın Bakanımızın eşi Sayın Nebahat Özer hanımefendiye etmek istiyorum. Bugün kendisi aramızda değil, selamlarını iletti. 29 ilimizde 30 tane olgunlaşma enstitümüz var bizim bunların her biriyle tek tek ilgileniyor. Ama en büyük emeği buraya sarf etti. İnşallah yakın bir zamanda resmi açılışı için de, bizlerle beraber olacaktır. Kendisine vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Burası çok güzel bir yer oldu. Gerçekten görülmeye değer. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha da gelişecektir diye düşünüyoruz. Biz bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Geçmişimizi yaşatmak için Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağlı olarak burası vazifesini görecek gibi gözüküyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz tekrar" diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bütün çabamız bu alandaki gelişmelere katkı sağlayabilmek. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar esnasında hem Türk mutfak sanatlarını hem Osmanlı Saray mutfağını, dünya mutfağını harmanlayan bir anlayışla bütünleştirmek güncel bilgileri geleneksel bilgilerimizle bütünleştirmek suretiyle, hem araştıran bir kurum, araştırdıklarını çok yönlü olarak birleştiren, inovatif bir anlayışla bütünleştiren, yine bu alanda çok yetkin meslek insanlarını yetiştirecek bir kurum haline geldi. Böylesine güzel bir çalışma ortaya şıksın diye emek verdiler. Bu emekler bütünleşti. Ramazan Bingöl beyefendi gibi, Demet Sabancı hanımefendi gibi bu sektörün öncüleriyle çok yönlü istişarelerimiz oldu. Yunus Emre Akkor Bey gibi diğer birçok alan uzmanı gibi onlar da bizlere destek verdiler." şeklinde konuştu.