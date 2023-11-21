Rosatom'un Global Atomic Quiz 2023 Sonuçları Açıklandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Global Atomic Quiz 2023'ün sonuçlarını açıkladı. Türkiye, Rusya ve Mısır'ın ardından en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldı. Eğitim projesine 800 öğrenci katıldı ve çeşitli uluslararası mekanlarda gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü'nde düzenlediği ve geleneksel hale gelen uluslararası eğitim projesi Global Atomic Quiz 2023'ün sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 saat süren çevrimiçi bilgi yarışmasına bu yıl 60'tan fazla ülkeden 10 bini aşkın kişi katıldı.

Türkiye, Rusya ve Mısır'ın ardından bu küresel etkinliğe en fazla ilgi gösteren ilk üç ülke arasında yer aldı. Her yıl daha fazla yeni katılımcının ilgisini çeken Global Atomic Quiz eğitim projesine Türkiye'den de büyük ilgi oldu.

800 öğrenci Global Atomic Quiz'e katıldı

Herkesin sadece bilgisini test etmesine değil, aynı zamanda atom teknolojilerinin günlük yaşamdaki çeşitli uygulamaları hakkında yeni bilgiler edinmesine olanak tanıyan popüler bilgi yarışması, çevrimiçi formatın yanı sıra Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan yeni Atom pavyonu, Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezleri, dünyanın dört bir yanındaki okullar ve üniversiteler de dahil olmak üzere 17 farklı uluslararası mekanda gerçekleştirildi.

Bangladeş, Belarus, Macaristan, Mısır, Kazakistan, Rusya, Myanmar, Türkiye ve Özbekistan'dan yaklaşık 800 öğrenci Global Atomic Quiz'e katıldı.

Katılımcılar, "insan kalbi ve bir nükleer güç santralinin ortak noktası nedir?", "Kuzey Kutbuna nasıl ulaşabiliriz?" ve "Mars gezginini geceleri sıcak tutan nedir?" gibi farklı alanlardan ve çeşitli zorluk seviyelerinden 20 soruyu yanıtlama şansı buldu.

Bu yılki sorulardan bazıları sinir ağları (neural networks ) kullanılarak hazırlandı ve ziyaretçiler ilk kez uluslararası telekonferans yoluyla diğer şehirlerden ve ülkelerden katılımcılarla iletişim kurma ve bilgilerini ortaklaşa test etme fırsatını yakaladı.

Katılımcılar yarışmayı tamamladıktan sonra, davet edilen uzmanlar yarışmanın düzenlendiği mekanda doğru cevapları yorumladı.

Çevrimdışı format Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde ve Silifke Özel Milletlerarası Puşkin Okulu'nda düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Ergün'ün nükleer enerjiye ilişkin sunum yaptığı bilgi yarışmasına üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinden yaklaşık 100 kişi katıldı.

Açıklamaya göre, katılımcıların yeni bilgiler edindiği ve eğlenceli anlar yaşadığı etkinlikte, dağıtılan kitapçıklardaki soruları çözen katılımcılardan en fazla doğru cevabı veren ilk 5 kişiye Akkuyu ve Rosatom tarafından hediyeleri ulaştırılacak.

Silifke Özel Milletlerarası Puşkin Okulu'ndan da 8-11. sınıf öğrencilerinden 106 katılımcıya yarışma öncesi video sunum yapıldı. En fazla doğru cevabı veren 7 öğrenciye hediyeleri verildi.

Bu yıl Myanmar'dan öğrenciler ilk kez yarışmaya katılırken, Kenya, Nijerya, Senegal ve Güney Afrika gibi bazı Afrika ülkelerinden yeni katılımcılar da yarışmaya ilgi gösterdi

Ermenistan, Bangladeş, Mısır, Macaristan, Rusya, Türkiye, Özbekistan, Myanmar ve diğer ülkelerden en yüksek puanı alan 100 katılımcı ödül kazandı.

Kazanların listesi "quiz.atomforyou.com" adresinde yayımlandı. En iyi sonuçları elde eden 100 kazanan atomik amblemli orijinal bir sweatshirt ve atom baskılı bir alışveriş çantası olmak üzere bazı ödüllerin sahibi olacak.