Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde geleneksel akıl oyunlarını öğrenen ve küçük yaştaki çocuklara öğreten gençler, Romanya'da düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya hazırlanıyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel akıl oyunları, Anadolu Üniversitesi'nde verilen eğitim ile farklı yaş gruplarına öğretiliyor. Romanya'da ülkelerini temsil etmenin gururunu yaşayan gençler, ilk kez yurt dışına çıkacak olmanın da heyecanını yaşıyor.

Romanya'da düzenlenecek olan geleneksel akıl oyunları turnuvası için hazırlanıyorlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde geleneksel akıl oyunlarını öğrenen ve küçük yaştaki çocuklara öğreten gençler, Romanya'da düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya hazırlanıyor.

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel akıl oyunları, Anadolu Üniversitesi'nde verilen eğitim ile farklı yaş gruplarına öğretiliyor. Çocukları ve gençleri ekran başından uzak tutan geleneksel akıl oyunları, özellikle küçük yaştaki çocukların ilgisini çekiyor. Bu oyunları öğrenen ve kendilerinden küçük yaştaki çocukların öğrenmesi için çaba gösteren gençler ise Romanya'da düzenlenecek olan geleneksel akıl oyunları turnuvasına katılacak. Romanya'da ülkelerini temsil etmenin gururunu yaşayan gençler, ilk kez yurt dışına çıkacak olmanın da heyecanını yaşıyor.

"Uluslararası çapta böyle bir turnuvanın düzenlenmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağı"

Uluslararası düzenlenecek olan bir turnuvada ülkelerini temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Mehmet Ali Kumru, "Biz, oyunların en iyi öğretilme ve öğrenme şeklinin birilerine anlatarak gerçekleşeceğini düşündüğümüz için oyunları farklı arkadaşlara anlatıyoruz. Kendi aramızda hakemler ayarlıyoruz, turnuvalar düzenliyoruz, böylece kendimiz de turnuvalara hazırlanıyoruz. Bizim için bu turnuvanın önemi çok büyük, Türk dünyasında, uluslararası çapta böyle bir turnuvanın düzenlenmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Biz 5 kişilik bir ekibiz. Turnuva Romanya'da düzenlenecek, hiçbirimiz daha önce yabancı ülkelere gitmedi, bu bizim için ilk olacak. Hayatımızda ilk defa yurt dışına çıkacağız ve bu bizim için çok önemli, ekstradan bunun ödülleri de çok güzel ödüller, yani bizim için motive kaynağı olacak. Bizim ana amacımız ödüller değil, oyunu anlatmak ve bu turnuvalara katılmak olduğu için önemli olan kazanmak değil, katılmak. Biz bizden sonraki nesle bu oyunları bırakmak istiyoruz ki bu oyunlar ilerlesin unutulmasın ve kültürel yozlaşma olmasın. Bizim için bunlar çok önemli, bu yüzden turnuvaların düzenlenmesine her daim yardımcı olmaya ve katılmaya çalışıyoruz" dedi.

"Küçük arkadaşlarımızı ileride katılacakları turnuvalara hazırlıyoruz"

Kendilerinden küçük yaştaki çocuklara da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel akıl oyunlarını öğrettiklerini belirten Talha Uysal ise şu ifadeleri kullandı:

"2013 yılından itibaren Türk dünyasının başkenti seçilen Eskişehir'de bu tarz bir etkinliğin yapılması bizi gerçekten aşırı derecede gururlandırıyor. Biz burada kendimizden küçük arkadaşlarımıza ufak yaşlarından itibaren bu oyunları öğreterek stratejilerini ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca ilerideki katılacakları yarışmalarda burada gördüklerini hatırlayıp, 'ben bunu eskiden öğrenmiştim' deyip, daha kolay ve basit bir şekilde kendilerine güvenceleri olmasını sağlıyoruz."