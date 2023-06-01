Rize'de Öğretmenler Arasında Yemek Yarışması Düzenlendi

Rize'de, daha önce ilçelerde düzenlenen "Öğretmenim Mutfakta" yemek yarışmasının il finali yapıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ardeşen Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen yarışmaya 11 öğretmen katıldı.

Yarışmada, Şehit Nedim Çalık Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mükerrem Sandalcı birinci, Hemşin Merkez Ortaokulu müzik öğretmeni Adem Atalay ikinci, Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İbrahim Işıkçı üçüncü oldu.

Dereceye giren öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, yemek yarışmasını bu sene ilk defa 12 ilçede yaptıklarını söyledi.

Yarışmanın birincisi Mükerrem Sandalcı ise stresli ve çok heyecanlı bir yarışma olduğunu belirterek, "Sonuçtan gayet memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bazen insanlar bazı şeyleri önce hayal eder, sonra gerçeğe dönüşür. Benim hayal ettiğim ve gerçeğe dönen an, bu andır. Birinci oldum, çok mutluyum." dedi.

İkincilik elde eden Adem Atalay ise kaliteli yemek yapmayı ve tüketmeyi çok sevdiğini dile getirdi.