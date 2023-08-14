Rize'de Geri Dönüşümle Elbise ve Çanta Üretimi

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici Bilge Nur Güngör ve kursiyerleri, kumaş parçaları, naylon poşet ve çay çöpü gibi atıkları ip haline getirip dokuyarak elbise, çanta ve kilime dönüştürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülen "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde atık malzemeler değerlendiriliyor.

Proje kapsamında usta öğretici Bilge Nur Güngör, kursiyerleriyle çevresinden topladığı çay çöplerinden kumaş, naylon poşet ve un çuvallarından ise plaj malzemesi üretiyor.

Güngör, AA muhabirine, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurslarda geri dönüştürülebilecek kilim, kumaş, tül perde gibi malzemeleri topladıklarını söyledi.

"Atmadan önce düşün" sloganıyla çalıştıklarını belirten Güngör, "Hiçbir şeyi atmıyoruz. Çay çöpünü dahi dönüştürebiliyoruz. Marketlerden alınan poşetleri küçük küçük kesip birbirine ekleyen arkadaşlarımız tezgahlarda dokuyor. Dokunduktan sonra çanta ve örtülerde değerlendiriyoruz." dedi.

"Bizim ürettiğimiz ürün özel oluyor"

Güngör, her türlü atığın değerlendirilebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır yapraklarını da değerlendiriyoruz. Kuruyan mısır yapraklarını ıslatarak ayıkladıktan sonra kamçılı tezgahta dokuyup çanta ve yelek yapıyoruz. Bizim ürettiğimiz ürün özel oluyor. Geri dönüşümden yelek veya başka ürün elde ettiğimizde aynısı bir daha olmuyor. Çünkü aynı rengi tutturman mümkün değil. Kişiye özel olunca da alıcıyı cezbediyor."

Çay çöpünün bölgede çok fazla bulunduğunu kaydeden Güngör, şunları söyledi:

"Çay fabrikalarından aldığım çay çöpünün liflerini biraz eğirip dokuma tezgahında dokuyorum. Çay tohumu, çiçeği ve yaprağını çay çöpüyle bütünleştirdim. Sağlamlığı ile ilgili henüz bir çalışmamız olmadı ama ortaya çok güzel kumaş çıktı. Biraz daha üzerinde çalışıyoruz, çok daha güzel olacak. Esnekliği konusunda araştırmamız devam ediyor. Kumaşını daha ince yapmak için uğraşımız var. Çay çöpünün posasını da ıslatıp bükünce kendiliğinden ipe dönüşüyor. Bunu da değerlendiriyoruz."

Bilge Nur Güngör, annesi Sabriye Gerz'den destek aldığını dile getirerek, "Anneme bunu ilk söylediğim zaman 'Poşetten kumaş mı olurmuş?' tepkisini vermişti. Ancak annemin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Anne Sabriye Gerz ise gittiği yerlerdeki poşetleri topladığını anlatarak, "Ben de hevesli şekilde yapıyorum. Bir yardımım olsun. Eskiden poşetleri yakar veya atardık. Şimdi değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.