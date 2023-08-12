Ressam Erol, depremzede öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ücretsiz hazırlıyor

ANKARA - Ressam Ali Erol, Ankara'da bulunan resim atölyesinde deprem bölgesinden gelen öğrencilere ücretsiz bir şekilde eğitimler vererek onları Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlıyor.

Türkiye'yi hüzne boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitimi yarım kalan öğrencilere yardım eli uzanmaya devam ediyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde resim atölyesi bulunan Ressam Ali Erol, deprem bölgesinden gelen depremzede öğrencilere ücretsiz eğitimler vererek öğrencileri gitmek istedikleri Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlıyor. Erol, eğitimlerin yanı sıra depremzede öğrencilerin maddi ihtiyaçlarına da yardımcı oluyor.

"Öğrencilerle beraber atölyeyi kullanıyorum, keyifle çalışmalar yapıyoruz"

Ressam Ali Erol, yıllarca atölye kurup Güzel Sanatlar Fakültesi'ne öğrenci hazırladığını ve yetiştirdiğini belirterek, "30 yıla yakındır öğrencilerle beraber atölyeyi kullanıyorum, keyifle çalışmalar yapıyoruz. Daha önce Kahramanmaraş'tan gelen depremzede öğrenciler oldu. Hatay'dan çok geldiler. Depremzedeler, atölyelerinin yıkıldığını ve resim sınavlarına gireceğini söyleyince biz de atölyemize davet ettik. Kendileriyle o günden beridir çalışıyoruz" dedi.

"Deprem bölgesinden gelen öğrencilere herhangi bir ücret talep etmiyoruz"

Güzel Sanatlar Fakültesi için özel yetenek sınavlarının üniversitelere gör farklı tarihlerde yapıldığını hatırlatan Erol, şunları söyledi:

"Sınavda jürinin istediği şekilde eğitimler, hazırlıklar yapıyoruz. Jürinin beklentisi yönünde öğrencileri hazırlıyoruz. Atölyemizde çalışan çocukların büyük bir kısmını ücretsiz olarak çalışmaya devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinden gelen öğrencilere herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kendilerine harçlıkları yoksa temin etmeye ya da malzeme sağlamaya çalışıyoruz. Şok yaşadılar, bu şoku atlatsınlar istiyoruz. Buradaki diğer arkadaşlar da depremzede arkadaşlara yardımcı oluyor. Burası atölyeden ziyade aile yeri gibi. Bunu daha çok çocuklar söylüyor. Bu da bize büyük mutluluk veriyor."

"Onlara burada başka bir dünya oluşturduk"

Depremzede öğrencilerin atölyede resim çizerek motivasyon olduklarını gözlemlediği ifade eden Ressam Ali Erol, "Onlara burada başka bir dünya oluşturduk. Tabii ki sınav hırsları, hedefleri var ama güzel arkadaşlıklar var. Diğer öğrenciler depremzedelerin durumundan dolayı biraz daha hassaslar. Yardımcı olmaya çalışıyor" diye konuştu.

"'Sanat iyileştirir' sloganıyla yaklaşıyoruz"

Depremzede öğrencilerin korkunç şeyler yaşadığını belirten Erol, "Deprem sadece orayı sallamadı, her yeri salladı. Dünyada çok büyük bir üzüntü oluşturdu. İnsanlar kenetlendi. Herkes elinden geldiği gücü doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalıştı. Bizim de elimizden gelen sanattı. 'Sanat iyileştirir' sloganıyla yaklaşıyoruz. Elimizde geldiğince yardımcı oluyoruz. 'Sanat iyileştirir' bu bizim sloganımız" ifadelerini kullandı.

"Ali Hoca çok iyi destek oluyor bize"

Hatay Hassa'dan gelen Emirhan Fırat Çetiner, atölyenin kendisine iyi geldiğini belirterek, "Deprem bölgesinden gelen bütün arkadaşlara eminim iyi gelmiştir. Ali Hoca çok iyi destek oluyor bize, sınava hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız üniversite sınavına ben güzel sanatlar lisesi sınavına hazırlanıyorum. Çok güzel burası" dedi.

"Onun sayesinde bu kadar ilerledim"

Hatay İskenderun'dan gelen Sultan Süreyya Taşan, geçen yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine girebilmek için mezuna kaldığını ifade ederek, "Ne yapacağımı hiç bilemediğim sırada Ali Hoca ile mesajlaştım. Kendisi dedi ki 'gel buraya, ben sana ücret talep etmiyorum. Gerekirse kalacağın yeri de ben ayarlarım'. Şu an da beni Türkiye'nin en iyi güzel sanatlar üniversitesi olan Mimar Sinan'a hazırlıyor. Gidişatımdan da çok memnun. Onun sayesinde bu kadar ilerledim" diye konuştu.

"Yalnız olmadığımı hissediyorum burada"

Hatay'dan gelen Eylül Aslanyürek, depremden sonra Ali Hoca'nın yanına geldiğini belirterek, "Bir arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Çok motive sağlıyor, çok iyi hissediyorum. Yalnız olmadığımı hissediyorum burada. İstanbul Teknik Üniversitesini hedefliyorum" dedi.

Resim atölyesinde öğrencilerin Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.