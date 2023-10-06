- Rektör Prof. Dr. Kibar: "Üniversitemiz yüzde 94 doluluğa ulaştı"

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rana Kibar, Manisalı basın mensuplarıyla yaptığı buluşmada, "Üniversitemizin 2023 YKS yerleştirmeleriyle yüzde 94 oranında öğrenci kabulü yaptığını görüyoruz ki bu oldukça da iyi bir oran" dedi.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisalı basın mensuplarıyla buluştu. Yaklaşık 2 ay önce atandığı rektörlük görevi sonrası yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Prof. Dr. Kibar, şehir ile üniversiteyi daha da bütünleştirmek için önem gösterecekleri bilgisini verdi. Manisa CBÜ'de eğitime başlayan öğrenci sayılarıyla ilgili de açıklama yapan Rektör Kibar, "Yaklaşık 2 ay önce göreve geldik. Bu süreçte oldukça yoğun bir şekilde görevimizin başında hizmetlerimize devam ediyoruz. 2 Ekim itibariyle öğrencilerimizi ağırladık. Öğrencilerimiz geldiler, derslerimize başladılar. Gerek pandemi sürecinde gerekse de deprem nedeniyle bir süre öğrencilerimizle yüz yüze ders yapamamıştık. Bu dönem öğrencilerimizle yüz yüze derslerin devam etmesini ümit ediyoruz. Dolayısıyla 2 Ekim 2023 itibariyle akademik takvimimize başladık. Öğrenci sayısı olarak 48 bini aşmış durumda öğrenci sayımız. Dolayısıyla da bu oldukça da büyük bir sayı. Bu bakımdan da Türkiye'de Ege Bölgesindeki üçüncü büyük üniversite olarak adlandırabiliriz Manisa Celal Bayar Üniversitesini. Öğrencilerimiz eğitim düzeylerine göre sayısal dağılımlarına bakarsak 17 bin civarında önlisans öğrencimiz mevcut. Yaklaşık 28 bin civarında da lisans öğrencimiz var. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize bakıldığında 3 bin civarında da toplamda lisansüstü öğrencimiz var. Dolayısıyla toplamda 48 bin civarında öğrencimiz var" dedi.

Üniversitenin yüzde 94 doluluğa ulaştığını söyleyen Rektör Kibar, "2023 YKS yerleştirmelerine baktığımızda üniversitemiz bu anlamda oldukça kabul gören bir üniversite. Önlisans anlamında yüzde 91, lisans anlamında yüzde 97 doluluk oranına sahibiz. Toplamda bakıldığında üniversitemizin 2023 YKS yerleştirmeleriyle yüzde 94 oranında öğrenci kabulü yaptığını görüyoruz ki bu oldukça da iyi bir oran" dedi.

Aynı zamanda sanayi şehri olan Manisa'nın hem kent hem de sanayisiyle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Kibar, "Manisa aynı zamanda sanayi yönünden oldukça gelişmiş bir şehir. Bu anlamda güçlü bir sanayi bölgesine sahip. Bu anlamda mühendislik fakültelerimiz gerekse de diğer birimlerimizle sanayiyle yaptığımız işbirlikleri oldukça fazla. Bu anlamda teknoloji odaklı büyümeyi oldukça önemsiyoruz. Üniversite sanayi arasındaki işbirliğini arttırmak, farklı projelerle bunu desteklemek bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şehir ile üniversitenin bütünleşmesini çok önemsiyoruz. Biz Manisa ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasındaki bağın daha da kuvvetli bir hale gelmesi için çalışacağız. Biz artık çok büyük bir üniversiteyiz. Gerek sayısal anlamda gerekse de hizmet verdiğimiz coğrafi bölge anlamında büyük bir üniversiteyiz. Manisa üniversiteye ne kadar destek olursa, ne kadar dahil olursa üniversite ile işbirliği ne kadar artarsa biz üniversitemizin çok daha güzel projelerle çok daha iyi yere geleceğine eminiz" diye konuştu.