Rektör Özkan: "Ev sahiplerinden daha insaflı olmalarını bekliyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan :

"Yüksek kiradan en çok etkilenen memurlar ve öğrenciler oldu. Etrafımızda kiralar olması gerekenden pahalı"

" Antalya'yı yazarken bir değil birkaç kez düşünüyorlar"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yerleşkesinin kent merkezinde olması nedeniyle çevresindeki ev kiralarının yüksek olduğunu belirterek, "Etrafımızda kiralar olması gerekenden pahalı. Bundan canı yanan kimler oldu, bizim asistanlarımız (tıp fakültesi) var. Onlar da Antalya'yı yazarken bir değil birkaç kez düşünüyorlar. Bu anlamda hem ev sahibini etkilemeyecek hem de öğrencinin daha ideal şartlarda kalabileceği bir fiyat olursa her iki taraf için daha kıymetli olur. İnşallah daha insaflı olur ev sahipleri" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada Akdeniz Üniversitesi'nin YKS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 99 doluluk oranına ulaştığını bildirdi. Yüzde 1'lik kesimi ise öğrencilerin meslek anlamında çok itibar etmediği bölümlerin oluşturduğunu dile getiren Özkan, birçok MYO ve fakültelerin tamamen dolduğunun altını çizdi. Turizmde en çok tercih edilen okulun Akdeniz Üniversitesi olduğunu vurgulayan Özkan, "Böyle de olması gerekirdi. Antalya dünyanın en önemli turizm merkezinden biridir. Kaliteli hizmet vermek ve onun bilimini yapmak üniversitelerin görevidir. Çok iyi bir gastronomi, turizm işletme ve rehberlik bölümlerimiz var. Türkiye birincisi fakültemiz var. Sadece merkezde değil, Manavgat ve Kemer'de fakültelerimiz var. Hepsi de dereceye giren fakültelerimizdir" diye konuştu.

"Antalya'yı yazarken birkaç kez düşünüyorlar"

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin şehrin merkezinde olduğuna değinen Özkan, "Şehrin kalbinde kıymetli bir bölge, etrafı da öyle durumda. Antalya diğer şehirlerinden biraz daha farklı. Rusya-Ukrayna savaşından çok etkilendi. Oradan en çok göç alan şehir oldu. Gelen yabancılar da paralarla geldi, insanlar bunu fırsat bildi. Diğer şehirlere göre yüksek oranda kiralar yükseldi. Bundan da en çok etkilenen memurlar ve öğrenciler oldu. Etrafımızda kiralar olması gerekenden pahalı. Bundan canı yanan kimler oldu, bizim asistanlarımız (tıp fakültesi) var. Onlar da Antalya'yı yazarken bir değil birkaç kez düşünüyorlar. Hükümetimiz birkaç adım attı bunun için, umarım etkili olur. Kaliteli öğrenci, öğretim üyesi, asistan gelmesi açısından önemli bu. Siz ne kadar iyi olursanız olun, eğer yaşam şartlarınız kaliteli değilse elbette burayı haklı olarak tercih etmiyorsunuz. Bu anlamda bizi etkiliyor, daha da yukarı çıkmaması gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Anadolu'da tercih edilen 3. üniversiteyiz"

Tıp fakültesi olarak Ankara ve İstanbul'dan sonra Anadolu'da tercih edilen ilk üniversite olduklarına değinen Özkan, "Ama keşke kiralar daha ideal olsaydı çok daha iyi öğrenciler çekerdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait güzel yurtlar var. Bir tane yapılıyor, ek bir tane daha yapılması planlanıyor. Bu yurtlar inşallah dertlere deva olur. Şu etapta bizim 70 bin öğrencimizin hepsinin yurda yerleşmesi mümkün değil. En kısa zamanda daha hızlı bir çözüm bulunur. Etrafımız öğrencilerin ve asistanların tercih ettiği bölgeler. Bu anlamda hem ev sahibini etkilemeyecek hem de öğrencinin daha ideal şartlarda kalabileceği bir fiyat olursa her iki taraf için daha kıymetli olur. Eğitim tabii ki bir insan hakkıdır. İnşallah daha insaflı olur ev sahipleri. Ev sahiplerinin de bazıları bu kiradan geçiniyorlar" dedi.

Yüksek kira fiyatlarının Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme oranını da etkilediğini ifade eden Özkan, "Çok uygun değil fiyatlar. Bazı aileler iki çocuk okutuyor. Kesinlikle Antalya tercihleri yapılırken elbette bunu etkiledi. Antalyalı iseniz sorun değil" diye konuştu.