Refika Aksoy İlkokulu'nda 23 Nisan kutlaması

Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkuyla kutlandı. 23 Nisan'ın doyasıya kutlandığı yerlerden biri de Refika Aksoy İlkokulu oldu.

Refika Aksoy İlkokulu'ndaki 23 Nisan kutlamasına öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte veliler de katıldı. Kutlamalar 2-h sınıfı ögrencileri, Ömer Natık önderliğinde ve eğitmen Gökmen Uçar eşliğinde yapıldı.