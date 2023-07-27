Red Bull Jukebox Sahnesi Türkiye'de İlk Kez Gerçekleşecek

Red Bull'un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye'de ilk kez 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirleneceği bu konser deneyiminde sahne, Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubunun olacak. Seyirciler, etkinlik öncesinde sosyal medyadan katılacakları oylamalar ve etkinlik esnasında gerçekleşecek canlı oylama sistemiyle de bu şovun bir parçası olurken, diledikleri şarkıları farklı tarzlarda dinleyebilecekler. PowerTürk medya partnerliğinde gerçekleşen konser hakkında bilgilere ve oylamaya Red Bull Türkiye sosyal medya hesaplarından ve 'www.redbull.com/jukebox' adresinden ulaşılabilir. Biletler bugün itibarıyla 'www.redbull.com/jukebox' adresinden satın alınabiliyor.

Red Bull'un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye'de ilk kez 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirleneceği bu konser deneyiminde sahne, Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubunun olacak.

Seyirciler, etkinlik öncesinde sosyal medyadan katılacakları oylamalar ve etkinlik esnasında gerçekleşecek canlı oylama sistemiyle de bu şovun bir parçası olurken, diledikleri şarkıları farklı tarzlarda dinleyebilecekler.

PowerTürk medya partnerliğinde gerçekleşen konser hakkında bilgilere ve oylamaya Red Bull Türkiye sosyal medya hesaplarından ve "www.redbull.com/jukebox" adresinden ulaşılabilir.

Biletler bugün itibarıyla "www.redbull.com/jukebox" adresinden satın alınabiliyor.