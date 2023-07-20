Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali İçin Geri Dönüyor

Kazananın seyirci oylarıyla belirlendiği sokak dansı yarışması Red Bull Dance Your Style heyecanı, Türkiye'nin en iyilerini belirlemek üzere geri dönüyor. İGA Pass partnerliğinde düzenlenecek Türkiye Finali öncesinde beş yetenekli dansçı İGA İstanbul Havalimanı'nda buluştu ve performanslarını sergiledi. Elemeler İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'da gerçekleşecek ve Türkiye Finali'nde kazanan dansçılar Almanya'da düzenlenecek Dünya Finali'ne İGA İstanbul Havalimanı'ndan uğurlanacak.

Kazananın seyirci oylarıyla belirlendiği sokak dansı yarışması Red Bull Dance Your Style heyecanı, Türkiye'nin en iyilerini belirlemek üzere geri dönüyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İGA Pass partnerliğinde, 6 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek Türkiye Finali öncesinde birbirinden yetenekli beş dansçı İGA İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Biser Bayram Mutlu, Akay Üstünel, Can Tohma, Meriç Su Giray ve Esin Turay'ın İGA İstanbul Havalimanı'nın yürüyen merdivenlerinde performanslarını sergiledikleri Escalator Moves, Red Bull ve İGA Pass'in sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Bitmeyen enerjileri ve yetenekleriyle son dönemde dikkat çeken başarılı dansçılar, keyifli seyahatlerin vazgeçilmezi İGA Pass partnerliğinde gerçekleşen etkinlikte yürüyen merdivende hünerlerini konuşturdu.

Hip Hop, popping ve house dans gibi alanında en iyilerinin belirleneceği Red Bull Dance Your Style'ın elemeleri, 16 Temmuz İzmir, 23 Temmuz Ankara, 29 Temmuz İstanbul ve 5 Ağustos'ta Bursa'da gerçekleşecek. Elemelerde başarıyı yakalayan dansçılar, 6 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek Türkiye Finali'nde kozlarını paylaşacak. Türkiye Finali'nde yarışmayı kazanan dansçılar, Almanya'da düzenlenecek Dünya Finali'ne İGA İstanbul Havalimanı'ndan, İGA Pass'in konfor ve zaman kazandıran yolcu hizmetleriyle uğurlanacak.