Üye Girişi
Haberler

Ramazan Yıldırım, 42 Yıl Sonra Emekliye Ayrıldı

Ramazan Yıldırım, 42 Yıl Sonra Emekliye Ayrıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde, İlker Aslan İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldırım, 42 yıllık öğretmenlik kariyerine veda etti. Öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen sürpriz programla alkışlarla uğurlandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, İlker Aslan İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldırım (65),42 yıllık meslek hayatını noktaladı. Emekliye ayrılan Yıldırım, öğrencilerin oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

Ramazan Yıldırım, 42 yıllık meslek hayatına son 4 yıldır görev yaptığı İlker Aslan ilkokulunda, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla veda etti. Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım tarafından teşekkür plaketi sunulan Ramazan Yıldırım, öğrencilerin okul kapısına kadar iki sıra halinde oluşturduğu koridordan alkışlar eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

Duygusal anlar yaşayan Ramazan Yıldırım, meslekte 42 yılını geride bıraktığını belirterek, "Bugün emekliye ayrılırken, bayrağı genç meslektaşlarıma bıraktım, Öğrencilerimin yaptığı sürpriz beni çok duygulandırdı" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ise, 42 yılını öğrencilerine adayan öğretmene yeni hayatında sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Gaziantep Etkinlik Nurdağı Eğitim Yaşam

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2024! BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kereste.moe kapatıldı mı? Kereste.moe neden kapatıldı? 8 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifadesi ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.