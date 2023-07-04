- Radikal Eğitim Kurumlarında Lgs'de derece yapan öğrencilere ödül

İZMİR - Radikal Eğitim Kurumları, Liselere Geçiş Sistemi'nde ( Lgs ), dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Törende, Lgs'nde Türkiye birincisi olan 4 öğrenci ile sınavda başarıyla derece yapan toplamda 274 öğrenciye ödül verildi.

Radikal Eğitim Kurumları, Radikal Okulları Bornova Kampüsü'nde Liselere Geçiş Sistemi'nde ( Lgs ), dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Törende, dereceye giren öğrencilere müdürleri ve öğretmenleri tarafından ödül takdim edilirken, öğrenciler gururlarını öğretmenleri, arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Törende konuşma yapan Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ferhat Arslan, kurumun ve öğrencilerin başarılarını anlattı. Çocuklarının ödüllendirilmesini paylaşan aileler de gurur dolu anlar yaşadı.

" İzmir'in en başarılı kurumu olduk"

Öğrenciler ile aileleri ve öğretmenlerinin duygusal anlar yaşadığı törende ilk olarak saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardından kürsüye gelerek konuşan Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ferhat Arslan, 2023 Lgs'de 4 öğrencilerinin Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Arslan, "Yüzde 0,1 ile 0,15 arasında 13 öğrencimiz, yüzde 0,16 ile 0,20 arasında 19 öğrencimiz, yüzde 0,21 ile 0,50 arasında 34 öğrencimiz, yüzde 0,51 ile 2 arasında 65 öğrencimizin yanı sıra yüzde 2 ile 5 arasında 143 öğrencimiz ve derece yapan toplamda 274 öğrencimiz ile bu yıl da İzmir'in en başarılı kurumu olduk" dedi.

"Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ederim"

2023 yılı Lgs'ne giren 881 öğrencinin net ortalamasını sayısal verilerle açıklayan Arslan, "Fen Bilimleri 15,25, Matematik 16, Türkçe 15,75, İnkılap Tarihi 9, İngilizce 8,75 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 9,25 net ortalama ile Türkiye ortalamasının çok üstünde bir başarı elde ettik. Bize bu gururu yaşatan başta öğrencilerimize ve ailelerine, Radikal Eğitim Kurumlarının özverili şube müdürlerine, rehberlik zümremize ve cefakar bir şekilde emek veren değerli öğretmenlerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca, LGS sürecinde de evlatlarımızı en iyi seçenekle buluşturmak için yanlarında olacağız. Radikal Anadolu Liselerimizin; Buca, Bornova ve Konak Kampüsleri, müdürlerimiz sizlerle tanışmak ve sizleri kampüslerimizde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Hepinizi okullarımıza görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar başarılılarının sırlarını anlattı

LGS şampiyonu Radikal Eğitim Kurumları Karşıyaka Şubesi öğrencisi Berra Değirmenbaşı, "LGS'ne çalışmaya yaz aylarında başladım. 8'inci sınıfa ön hazırlık yaptım, böylece okul başladığında bana konu tekrarı niteliğinde oldu. Bol bol farklı kaynaklardan sorular çözdüm. Radikal'de yapılan düzenli deneme sınavları sayesinde hangi noktada olduğumu ve eksiklerimi gördüm. Rehber öğretmenimiz sayesinde eksiklerimin üzerine giderek programlar oluşturduk ve bu programlara uygun çalışma yöntemleriyle akılcı çalışma gerçekleştirdik. Gelecek yıl sınava gireceklere tavsiyem ise düzenli ve tempolarını artırarak çalışmaları olacak. Bu temponun da sürdürülebilir tempo olmasına dikkat etmeleri" dedi.

Bir diğer LGS şampiyonu Radikal Eğitim Kurumlar Karşıyaka öğrencisi Doğa Özçelik ise, "Başlarda yavaş yavaş soru çözmeye başladım ve en sonunda 400 soru seviyelerinde bıraktım. Sınava girecek adaylara yaz tatillerinde bol bol kitap okumalarını ve kendilerine de vakit ayırmalarını öneririm. Radikal'in bana faydası ise deneme sınavları oldu. O kadar çok soru gördüm ki artık soruları ezbere çözmeye başlamıştım" diye konuştu.

Törenin ardından öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.