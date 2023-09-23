Psikoterapist Emine Gizem Çetiner, Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa'ya atanmasını protesto ediyor

MERVE GÜVEN

Şanlıurfa'da yaşayan psikoterapist Emine Gizem Çetiner, 2016'da Ensar Vakfı'na ait yurtta 45 çocuğun cinsel istismara uğraması olayında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu'nun 5 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını bir buçuk aydır protesto ediyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 45 gündür bireysel eylem yapan Çetiner, siyasi partilerden ve muhalif kamuoyundan yeterli desteği alamadığı için yakındı. Çetiner, "Kendim adına değil çocuklar adına bir mücadele veriyorum. Zaman zaman kabalığa ve psikolojik şiddete uğruyorum. Halktan ziyade siyasi parti yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde destek olmasını bekliyorum" dedi.

Psikoterapist Emine Gizem Çetiner, 2016'da Karaman'da Ensar Vakfı'na ait bir yurtta 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü ve Ensar Vakfı Yöneticisi Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını protesto ediyor. Kadın Meclisleri gönüllüsü ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyesi olan Çetiner, 45 gün boyunca her gün Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne giderek "Ensar Vakfı'nda 45 çocuk istismar edilirken sustun! Şimdi çocukları nasıl koruyacaksın?" yazılı dövizi tutarak eylemini sürdürüyor. Bu süre boyunca bireysel destekler gördüğünü belirten Çetiner, kitlesel bir sonuca ulaşamamaktan şikayetçi.

Tek başına başlattığı protestosuna TBMM'deki partilerden, kendini muhalif olarak tanımlayan STK temsilcilerinden destek beklediğini söyleyen Çetiner, başlattığı eyleme ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları anlattı:

"HALKTAN ZİYADE SİYASİ PARTİ YETKİLİLERİNİN VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BİR ŞEKİLDE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUM"

"Bugün çocuklarımız için tuttuğum adalet nöbetinin 45'inci günündeyim. Yine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önündeyim. Neden mi? 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen zihniyetin karşısında bir kereden çok korkunç şeyler olabiliyor demek için buradayım. Ensar Vakfı'nda 7 yıl önce 45 tane erkek çocuğu tecavüze uğramıştı. Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü aynı zamanda Ensar Vakfı'nın yöneticisi olan Asım Sultanoğlu, görevi ihmalden hakkında soruşturma açılan üç kişiden biriydi. Geçen 7 yıllık süre içinde Asım Sultanoğlu cezalandırılmadı, ödüllendirildi. Antalya, Bursa ve Maraş'a ataması yapıldı. Fakat halktan gelen tepkiler sonucunda bu atama durduruldu. En son 1,5 ay önce Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Ben de bu olayı protesto etmek için tam 45 gündür buradayım. Yalnızım, ama tek başıma değilim. Yalnız olduğum kısım şu, siyasi partilerin temsilcileri, muhalif diye kendini bahseden ve hak savunucusu olduğunu düşünen STK'ların yanımda olmaması. Kendim adına değil çocuklar adına bir mücadele veriyorum. Zaman zaman kabalığa ve psikolojik şiddete uğruyorum. İnsanlar yanımdan geçip destek olmak isterken polislerin polis kamerasıyla insanları çekmesi, insanların kendini ifşalanmış gibi hissetmesine neden olabiliyor. Halktan ziyade siyasi parti yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde destek olmasını bekliyorum."