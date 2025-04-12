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Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu

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Proje okulları olarak bilinen Türkiye'nin en başarılı liselerinde öğretmen atama krizi yaşanıyor. Kriz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu okullardaki yüzlerce öğretmenin norm fazlası statüsüne alınmasıyla başladı. Bu durum hem öğretmenler hem öğrenciler hem de mezunlar tarafından protesto edildi. İstanbul Beşiktaş'ta bir lisede görevli olan öğretmen Sabit Doğan'ın paylaşımı ise viral oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı proje okullarında atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 9 Nisan'da açıklandı. Ancak atamaların hangi kriterlere göre yapıldığının açıklanmaması tartışmalara neden oldu.

PROTESTO GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Bu okullarda keyfi uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunan sendikalar, MEB ve milli eğitim müdürlükleri önünde gerçekleştirdikleri protestolarla atamaların iptal edilmesini istedi. Proje okullarındaki öğrenciler de öğretmenlerinin gitmemesi için eylem yaptı.

SABİT ÖĞRETMENİN VİDEOSU VİRAL OLDU

İstanbul Beşiktaş'ta bir lisede görevli olan öğretmen Sabit Doğan'ın paylaşımı ise sosyal medyada viral oldu. Videoda "Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden ben de dahil 33 Öğretmen kadrosuz bırakıldı" diyen Doğan, "Bizi seven isteyen öğrencilerimizle birlikte olmanın sonsuz mutluluğu içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

TEMELİ 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Bakanlığın aldığı bu uygulamanın temeli ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında 'özel proje okul uygulaması'na başladı ve İstanbul Erkek, Kabataş, Kadıköy Anadolu gibi Türkiye'nin en başarı okulları bu kapsama alındı. Uygulama başladığında sayısı 150 olan 'özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları'nın sayısı 2024'e geldiğinde 2300'ü buldu. Bu kurumlarda 4 yılını tamamlayan öğretmen ve yöneticiler bakanlığa başvuruda bulunarak ya okulda devam etme ya da başka okula geçme talebinde bulunuyordu.

NORM FAZLASI STATÜSÜNE GETİRİLDİLER

Uygulamaya rağmen bazı öğretmenler taleplerinin dışında tayin ediliyor ve bu da tepkilere neden oluyordu. Ancak bu yıl yapılan uygulamada geçen yıllara göre çok daha fazla öğretmenin ve yöneticinin tayin edilmeyi bırakın norm fazlası statüsüne getirildiği iddia edildi.

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Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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