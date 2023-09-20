Prof. Dr. Eraslan, MEB'in Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğindeki değişikliği değerlendirdi

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan:

"MEB'in yeni çalışmalarını önemsiyoruz"

"Açık liseye geçişin zorlaştırılması önemli bir karardı"

KÜTAHYA - Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanlığının ölçme ve değerlendirme yönetmeliğindeki değişikliği olumlu karşıladıklarını ifade etti.

İHA'ya konuşan Eraslan, yenilikle birlikte çocukların daha çağdaş değerlendirmesine dönük bir ölçe sürecinde yer alacağını belirtti. SODİMER olarak öğretmenlere yönelik ücretsiz hizmet içi eğitim planlaması yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Levent Eraslan, "Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretimde ölçme ve değerlendirme yönetmeliği yayınladı. Buna göre baktığımız zaman hep üniversitelerde anlattığımız süreç değerlendirmesi temel alındı. Süreç değerlendirmesi dediğimiz öğrencinin 40 dakikada boş bir kağıda doldurdukları ile değil, dönemin başından sonuna kadar yaptıkları projeler, çalışmalar gelişimleri ele alan bir yapı anlamına gelmesi, bu anlamda öğrencinin sadece bir sınav başarısı değil, süreç içerisindeki performansını temel alan çok önemli bir yaklaşım olarak bunu görmekteyiz. Portfolyo, rubrik, gözlem formları gibi yeni ve çok önemli gördüğümüz, birey merkezi, ölçme değerlendirme teknikleri (portfolyo, rubric, gözlem gibi) var olduğunu ifade edebiliriz. 4. sınıfta sınav olmayacak. Öğretmenler öğrencileri gözlemleyerek ve dosyalarından puanlayacaklar ve her sınav için 4. sınıftan itibaren ortak sınavlar yapılacak. Bu arada okullar ilçe, il ve ülkenin genel bir değerlendirilmesi ile beraber 'ABİDE' adı verdiğimiz çok önemli bir sınav sisteminin de öncelenmesi ile dünya ölçeğinde yapılan sonuçlarda çocuklarımız daha da başarılı olacak analiz, sentez, değerlendirme ve muhakeme gücünü geliştiren bir eğitim sistemi kurulmak istenmekte.Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmaları yerinde buluyor ve SODİMER olarak öğretmenlerimize bu konularda ücretsiz olarak hizmet içi eğitim planlaması yapıyoruz . Öğretmenlerimizin de bu alanda gelişmesi ile beraber çocuklarımız daha çağdaş, süreç değerlendirmesine dönük bir ölçme sürecinde yer alacaklardır" diye konuştu.

"Açık liseye geçişin zorlaştırılması önemli bir karardı"

Lise eğitimindeki çocuğun okula bağlılığı konusunda oldukça önemli olduğunu kaydeden SODİMER Başkanı Levent Eraslan, "Milli Eğitim Bakanlığı geçen haftalarda ders ve sınıf tekrarına geçilmesi, açık liseye geçişin zorlaştırılması ve devamsızlığa tahammül edilmemesi alanında önemli kararlar aldı. Lise eğitimindeki çocuğun okula bağlılığı konusunda oldukça önemli. Çünkü çocuklar son sınıfı özellikle sınava hazırlık durumlarında kullanmakta ve açık lisede hareket etmekte, fakat merdiven altı dershaneler, özellikle FETÖ terör örgütü ile onun yandaşlarının ortaya koyduğu eğitim ortamlarında yer almaları gibi tehlikelerden de çocuklarımız korunmuş olacaklar. Okul formatik bir yapıdır. Planlı, programlı bir yapıdır ve çocuklarımız bu yapı içerisinde eğitim ve öğretimlerini alacaklardır. Burada öğretmenlerimize, idarecilerimize ve ailelere büyük görev düşmekte, sadece okullar değil, çevre ve ailenin de bu süreçte yer alması çocuklarımızın eğitim düzeyini arttıracaktır" ifadelerini kullandı.