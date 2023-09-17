Prag'da Türk akademisyenlerin düzenlediği 'Geleceğin Öğretmenleri' konferansı yapıldı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Türk akademisyenlerin öncülüğünde 'Geleceğin Öğretmenleri' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı. Konferansta, eğitimde teori-pratik açığını kapatmaya, bunu yaparken karşılaşılan zorlukları ve fırsatları keşfetmeye yönelik etkili yaklaşımların paylaşılması, tartışılması için platform oluşturulması ele alındı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Türk akademisyenlerin öncülüğünde "Geleceğin Öğretmenleri" konulu konferans düzenlendi.

Charles Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gamze Korbek tarafından düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Büyükelçi Bağış, gelişen dünya üzerinde gerçekleşen olaylar dikkate alındığında eğitimin, her geçen gün daha önemli bir hale geldiğine dikkati çekti.

Bağış, eğitimin en önemli unsurlarından olan öğretmenlerin çağın gereksinimlerine göre yeni tekniklerle yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Konferansta, eğitimde teori-pratik açığını kapatmaya, bunu yaparken karşılaşılan zorlukları ve fırsatları keşfetmeye yönelik etkili yaklaşımların paylaşılması, tartışılması için platform oluşturulması ele alındı.

Bu arada konferans kapsamında elde edilecek gelirin, Türkiye'deki depremzede öğrencilerin eğitiminde kullanılacağı bildirildi.