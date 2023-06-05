Posof'ta Halk Eğitim Merkezi Kursları Devam Ediyor

Posof Halk Eğitim merkezince hazırlanan etkinlikler devam ediyor. 2022-2023 döneminde ilçede toplam 61 adet kurs açıldı. 50 si tamamlanan kursların 11 i hala devam ediyor. Kurslar için kayıt yaptıranların sayısı bin 80 kişiye ulaştı. Kursiyerlerin 672 si erkek ve 410 kişisi ise bayanlardan oluşuyor. Açılan yıl sonu sergisinden sonra müzik konserleri de veriliyor. 737 kursiyerin kurslarını tamamladığı Posof İlkokulu konferans salonun da Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği kurslarına katılan kursiyerler tarafından konser düzenlendi.