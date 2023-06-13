Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi

Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende 2022, 2023 eğitim öğretim döneminde çok sayıda kurs açtıklarını söyledi. Ayrıca Kırklareli'nden afet bölgesine psikososyal destek ekipleri gönderildi.