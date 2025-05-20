Pendik'te Öğretmene Şiddet Uygulandı

Pendik'te Öğretmene Şiddet Uygulandı
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Pendik'teki bir ortaokulda bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Olay anı başka bir öğrenci tarafından kaydedildi. MEB, durumu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

PENDİK'teki bir ortaokulda bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı kız öğrenciye sınıfın ortasında fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Öğrencinin şiddet gördüğü anlar, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Pendik'teki bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Yaşananlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde öğretmenin, "Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor. Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma" dediği duyulurken, öğrencinin ise sadece, "Ben bir şey yapmadım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.

MEB: 'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişin incelemesi sonucunda gerekli görülürse öğretmen hakkında soruşturma açılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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