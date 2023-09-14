Pazaryeri İlköğretim Haftası Kutlama Programı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler yaptı. Yeni başlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci'nin çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marş'ının okunmasıyla devam etti. Ardından Pazaryeri İlkokulunda devam eden program öğrenciler tarafından okul bahçesinde şiirler okuyarak, gösteriler yaptı. Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan'ın konuşmasından sonra Pazaryeri Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından ilkokula yeni başlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. - BİLECİK