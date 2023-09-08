Pamukkale Üniversitesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesini Başlatıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (PAÜ Spor Merkezi), Rektörlük himayesinde düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesini hayata geçiriyor.

Eğitimde, sporda ve bilimde öncü Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde PAÜ Spor Merkezi tarafından hazırlanan proje ile son sınıfta okuyan ve yüzme bilmeyen tüm öğrenciler yüzme öğrenebilecek. Proje ile yüzme bilmeyen son sınıf öğrencilerini; yüzme sporu için cesaretlendirmek ve teşvik etmek, öğrenciler arasında spor bilinci oluşturmak, onların yaşam kalitelerini arttırmak, yüzme sporu aracılığıyla sevgi, dostluk ve barış duygularını pekiştirmek amaçlanıyor.

Yüzme bilmeyen öğrencilere yönelik en fazla bir dönemlik ve ücretsiz kurslar gerçekleştirilecek olup, kursların okulların açılması ile başlayıp yaz sezonu başına kadar devam etmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, 3 Ekim 2023 tarihinde başlayacak kurslar 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. - DENİZLİ