Pamukkale Üniversitesi güvenlik görevlisi bölümünden ikincilikle mezun oldu

Pamukkale Üniversitesinde 26 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Yürek, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünden ikincilikle mezun oldu. Oğlu da aynı üniversitede İktisadi İdari Bilimler Fakültesini kazandı.

Pamukkale Üniversitesinde 26 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki Murat Yürek, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünden ikincilikle mezun oldu.

Pamukkale Üniversitesinde 1997'de güvenlik görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk babası Murat Yürek, iki yıl önce oğluna destek olmak amacıyla üniversite sınavına girdi.

Oğlu Berker Tuğra'nın İktisadi İdari Bilimler Fakültesini kazandığı sınavda, baba Yürek de görev yaptığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne yerleşti.

Bir yandan okulun güvenliğini sağlayan bir yandan da bölümünde eğitim gören Murat Yürek, buradan ikincilikle mezun olmayı başardı.

Yürek, okulda düzenlenen törende diplomasını aldı.

Murat Yürek, AA muhabirine, üniversite serüvenine oğlu sayesinde başladığını söyleyerek, "Beraber başladık, ben mezun oldum, oğlum devam ediyor. Şimdi mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okumak güzelmiş, biz geç kalmışız. Şimdi tüm arkadaşlarım beni tebrik ediyor." dedi.