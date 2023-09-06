Pakistan'da Engelli Çocuklar İçin Özel Eğitim Merkezleri Kuruldu

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir bölgede bulunan Hayber-Pahtunhva eyaletinde ordunun kurduğu özel eğitim merkezlerinde engelli çocuklar toplumun bir parçası oluyor. Umeed adıyla kurulan okullar, engelli çocukların bağımsız çalışabilmesi ve topluma entegre olabilmesi için hizmet veriyor. Bölgedeki 4 merkeze kayıtlı 335 çocuk bulunuyor ve okul yönetimi, çocukların uluslararası yarışmalara katıldığını belirtiyor.

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir bölgede bulunan ve çatışmalardan ağır etkilenen Hayber-Pahtunhva eyaletinde ordunun kurduğu özel eğitim merkezlerinde engelli çocuklar toplumun bir parçası oluyor.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında yer alan eyalette, "Umeed (Umut)" adıyla okullar kurdu.

Umeed Özel Eğitim Okulları Müdürü Robina Server Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu okulları 2008'de eyaletin Peşaver kentinde kurduklarını söyledi.

Han, "Şu anda Hayber-Pahtunhva'da Pakistan ordusunun yönettiği 4 özel eğitim merkezi bulunuyor. Bu merkezler, engelli çocukların bağımsız çalışabilmesi ve toplumun bir parçası olması için refahlarına ve gelişimlerine odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Halihazırda bölgedeki 4 merkeze kayıtlı 335 çocuğun bulunduğunu belirten Han, "Pakistan ordusunun Peşaver'deki Umeed Özel Eğitim Okullarına verdiği destek ve yönetim, başarımız için anahtardı." dedi.

Han, okulun modern imkanlarla donatıldığını ve ana amaçlarının, çocukların topluma kazandırılması olduğunu kaydetti.

Okulun öğrencileri uluslararası yarışmalara katılıyor

Okul yönetimine göre, merkezlerde eğitim gören çocuklardan bazıları uluslararası oyunlara katıldı ve öğrencilerden 2'si son günlerde ABD Gençler Squash Şampiyonası'nda yer aldı.

Peşaver kentindeki tesiste fiziksel, zihinsel, görme, işitme engelli ve öğrenme zorluğu olan toplam 170 çocuk eğitim görüyor. Bunların çoğu, son 20 yılda bölgede Afganistan savaşı nedeniyle yaşanan çatışmalardan etkilenenlerin çocuğu.

Pakistan İstatistik Bürosu verilerine göre, 2021'de ülkede 41 bin 759'u çocuk 371 bin 833 engelli bulunuyor.