Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte Oldu

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, fakülte olarak hizmet vermeye devam edecek. Fakülte, uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenler ve zengin eğitim kadrosuyla öğrencilere dünya standartlarında eğitim sunuyor.

Alanlarında uluslararası saygınlığa sahip 4 yıllık Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarıyla 2009'dan bu yana eğitim veren Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi oldu.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Özyeğin Üniversitesi Senatosu'nun ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile fakülte olarak hizmet vermeye devam edecek. Karar 4 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, alanlarında uluslararası yetkinliğe sahip 27 tam ve yarı zamanlı akademisyen ile 5 uluslararası ve 1 Türk şeften oluşan zengin eğitim kadrosu ile 368 öğrenciye dünya standartlarında eğitim sunuyor.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 3 bin 650 metrekarelik mükemmellik merkezinde bilişim odaklı bakış açısı ve müfredat ile öğrencilerine, otelcilik ve gastronomi ile ilgili sektörlerde ulusal ve uluslararası seviyelerde başarıyla görev alacak ve Özyeğin Üniversitesi'ne özgü girişimcilik ruhuna uygun şekilde kendi işlerini kuracak donanımı veriyor.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı mezunları 900 saatlik mutfak dersleriyle uluslararası seviyede uygulamalı eğitim imkanından faydalanıyor.

Bununla birlikte mezunlar, 20 ülkede 20 binden fazla mezun ağına sahip Le Cordon Bleu International ortaklıkları sayesinde hızlı şekilde uluslararası seviyede iş bulabiliyor.

Son 2 yılda mezunları yüzde 100 işe yerleşen Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği lisans programı ise Türkiye'nin alanında ilk ve tek işletme ve teknoloji eğitim temelli program olma özelliğini sürdürüyor.

Program, otel yöneticiliği alanında sektörün önemli isimleri ve alanında uzman akademisyen kadrosu ile uygulamalı eğitim sunuyor.

Otel Yöneticiliği lisans programı son olarak temmuz ayında, dünyanın en prestijli otel yöneticiliği ve turizm lisans programları akreditasyon kuruluşu olan Accreditation Commission for Programs in Hospitality Administration (ACPHA) tarafından akredite edilerek Türkiye ve Avrupa'da bu unvanı alan ilk ve tek lisans programı oldu.