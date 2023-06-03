Melihcan ÇALIŞKAN / -HİNDİSTAN İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkı ve girişimleri ile Özyeğin Üniversitesi'nde 'Hindistan Köşesi' açıldı. Üniversitede, bir ülkeye özel olarak ayrılan ilk köşe olma özelliği taşıyan bölümde, Hindistan'a dair takdir edilen bilgi verici kitaplar sergilenecek.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nün kütüphanesinde yer alan bölümün 31 Mayıs'ta gerçekleşen açılışına Hindistan Büyükelçisi Dr. Virander Paul, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ve Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Atakan Yalçın katıldı. Kütüphane içerisinde yer alan 'Hindistan Köşesi'nde Hindistan'a dair; bilgi verici, ülkece takdir edilen ve önerilen eserler sergilenecek. Bölümde yer alan kitapların Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından temin edilerek, üniversite kütüphanesine bağışlandığı öğrenildi.Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Virander Paul ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk tarafından 31 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Özyeğin Üniversitesi kütüphanesinde 'Hindistan Köşesi' açıldı. Açılan köşe, kütüphanede bir ülke özelinde açılan ilk köşe oldu. Özyeğin Üniversitesi'ndeki köşede yer alan kitaplar İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu tarafından temin edilirken, Hindistan üzerine, takdir edilen kitapların koleksiyonu gururla sergileniyor. 'Hindistan Köşesi'nin kuruluşu, Hindistan'ın bağımsızlığının 75. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor. Köşe, Hindistan hakkında, 'gerçek bilgi kaynağı' olarak hizmet verecek. Köşenin, Hindistan ile Türkiye arasında daha yakın kültürel, akademik ve halklar arası işbirliğini teşvik edeceğinden eminiz. Hindistan Köşesi'nin önümüzdeki yıllarda genişlemeye devam edeceğinden de eminiz." ifadelerine yer verildi.