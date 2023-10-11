Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü'nde okul ziyareti yaptı
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Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek kız öğrencilerle bir araya geldi ve eğitimin önemini anlattı.
Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla okulda öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Kurt, Atatürk İlkokulu'nu ziyaretinde kız öğrencilerin Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Kurt, tek tek ilgilendiği öğrencilere eğitimin önemini anlattı.
Kaymakam Mine Kurt'a ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alparslan Kömmeci ve Şube Müdürü Süleyman Baştürk eşlik etti.
Kaynak: AA / Eğitim