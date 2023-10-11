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Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü'nde okul ziyareti yaptı

Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek kız öğrencilerle bir araya geldi ve eğitimin önemini anlattı.