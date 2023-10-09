YÖK Başkanı Erol Özvar, sivil anayasa çalışmalarında YÖK'ün kurumsal yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi

Özvar: Sivil anayasa çalışmalarında YÖK'ün kurumsal yapısı gözden geçirilmel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısının ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacının bulunduğunu yüksek tensiplerinize arz ederim " dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Özvar, ' Türkiye Yüzyılı'nda YÖK'ün vizyonunun; kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimsemek, üniversite-sektör iş birliğini desteklemek, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

'EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE SAHİP 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ'

2022 yılında üniversiteye başvuran aday sayısının 3 milyon 243 bin civarında olduğunu hatırlatan Özvar, "2023 yılı itibarıyla, bu sayı yüzde 9'luk artışla 3 milyon 527 bine yükselmiştir. Açık öğretim programlarıyla birlikte 1 milyonun biraz üzerinde olan kontenjanlarımız, bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaşmıştır. Bu artış, yükseköğretime olan talebin çarpıcı bir örneğidir" dedi.

Özvar, Türkiye'de yükseköğretime artan erişim talebinin son 21 senede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, "UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre; 2000 yılında tüm dünyada eğitim gören uluslararası öğrencilerin sadece yüzde 0,83'ü Türkiye'de eğitim almaktaydı. Ancak güncel verilere göre; tüm dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'u, Türkiye'de eğitim görmektedir. Yaptığımız hesaplamalar, UNESCO verilerinin önümüzdeki yıl güncellemesi durumunda, Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip olan ilk 10 ülkeden biri olacağını göstermektedir" diye konuştu.

'AVRUPA VE İSLAM DÜNYASI İLE İŞ BİRLİKLERİ GELİŞECEK'

YÖK'ün bilim diplomasisini ve uluslararası iş birliklerini önemsediğini vurgulayan Özvar, Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak çalışmalar yapıldığını belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yükseköğretim kurumları ile ilişkilerimizin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Avrupa yükseköğretim alanıyla olan ilişki ve iş birliklerimizi daha ileriye taşımak da öncelikli hedeflerimizden biridir. Ülkemizin üye olduğu uluslararası teşkilatlarda yükseköğretimle ilgili konular hassasiyetle takip ediyor ve kavramsal çalışmaların gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Türk dünyası ve Avrupa ile yükseköğretim alanındaki yakın ilişkileri güçlendirirken, İslam dünyası yükseköğretim kurumlarıyla da iş birliklerimizi geliştirecek adımlar atmaktayız. Zira İslam dünyasında bir yükseköğretim alanının oluşumuna katkı sağlamak bir diğer stratejik hedefimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

'SİVİL ANAYASA ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ BİR İMKAN SUNACAK

Son 2 yılda birçok üniversitede yapay zeka alanında lisans ve lisansüstü programlar açıldığını ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulduğunu hatırlatan Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürütülen proje kapsamında da 4 üniversitede kurulan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının 2023 yılında ilk defa öğrenci almaya başladığını söyledi.

YÖK olarak 'Türkiye Yüzyılı'nda bilimsel araştırma ve nitelikli akademik personel yetiştirerek, uluslararası iş birliklerini daha ileri noktalara taşımaya ve Türkiye'nin her alanda gelişme kaydetmesi sürecine katkı sunmakta kararlı olduklarını kaydeden Özvar, "Zatı devletlerinin iradesinde yürütülen sivil anayasa hazırlanması sürecinin, Yükseköğretim Kurulu'nun kurumsal yapısının ve kapasitesinin, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki muhatap kurumlara benzer şekilde çağın gereklerine uygun bir hale getirilmesi bakımından önemli bir imkan sunacağını değerlendirmekteyiz. Yükseköğretim sistemimizin ülkemizdeki büyüklüğü, iktisadi gelişmede oynadığı rol, beşeri sermayemizin arttırılmasındaki görev ve sorumluluklarımız göz önünde bulundurularak; sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısının ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacının bulunduğunu yüksek tensiplerinize arz ederim" dedi.