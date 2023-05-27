- Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, yetenekleri ile göz doldurdu

KASTAMONU - Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, 8 ay boyunca aldıkları eğitimlerin ardından öğrendiklerini düzenlenen programda sergiledi. Öğrenciler yaptıkları gösteriler ile büyük beğeni topladı.

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Özgül Öğrenme Gücünü Keşfet" projesi çerçevesinde, disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi teşhisleri konulan çocukların yaşadığı sorunları düzenlenen eğitimlerle aşması sağlandı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi'nin destekleri ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde, dis grubundaki çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunuldu. 8 aylık eğitim çerçevesinde çocuklar, öğrendiklerini düzenlenen programda sergiledi. Programda öğrenciler tarafından mini konser, jimnastik gösterisi, resim sergisi, kıl ve zeka oyunları sergilendi. Öğrencilerin yetenekleri büyük beğeni topladı.

Programa katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, çocukların resim sergisini gezerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Çocukların jimnastiğe kazanımını sağlamayı hedefledik"

Proje ile çocukların ilgisine göre yeteneklerinin geliştirildiğini ifade eden Jimnastik Eğitmeni Çağatay Ergüsel, "'Özgül Öğrenme Güçümü Keşfet' çerçevesinde bir projemiz var. Çocuklara bununla ilgili jimnastik eğitimleri veriyoruz. Öğrenme güçlüklerini engelleyecek, çalışmalar ve antrenmanlar yapıyoruz. Şu anda 8 tane öğrencimiz var. Temel jimnastik hareketlerini, ısınma hareketlerini öğreterek el ve göz koordinasyonunu geliştirecek, çocukların jimnastiğe kazanımını sağlamayı hedefledik. Bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.