Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 4 ve 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilecek.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında 4 ve 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, 4 ve 8 yıllık görev sürelerini 16 Haziran 2023 itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilecek.