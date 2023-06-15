Özel öğrencilere coşkulu mezuniyet töreni

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde özel eğitim meslek okulu öğrencileri düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ünye ilçesinde 2017 yılından bu yana hizmet veren, 5 ayrı bölümde 31 öğretmen ile toplam 80 öğrencinin eğitim aldığı Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda son sınıfı bitiren 14 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okulun Müdür Yardımcısı Muammer Coşkan, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "Bir anne ve baba şefkatiyle kucaklayıp erdem ve bilgi ile donattığınız öğrencilerimizi bu gün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz rehberlik şefkat ve ilgi için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Okula ilk başladığınız dünden bu güne kadar eğitilerek bilgilerle donatılarak bu gün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Sizleri gelecekte başarılarla okulunuzu, bizleri ve ailenizi en iyi şekilde temsil edecek olan inancım tamdır. Sizlerin başarısı bizlerin gururudur" dedi.

Programda okul birincisi Ahmet Can Bardan, okul kütüğüne çivisini çaktı. Okuldan mezun olan 14 öğrenciye diplomaları verilirken, program çeşitli etkinliklerin ve eğlencelerle devam etti. Mezuniyet töreni programı mezuniyet anısına yaptırılan pastanın kesilmesiyle sona erdi.